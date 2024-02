Durante la puntata del Grande Fratello di ieri, lunedì 12 febbraio, Fiordaliso è rientrata nella Casa per fare una sorpresa agli ex coinquilini e, in particolare a Beatrice Luzzi. Mentre l’attrice era in lacrime per la commozione, la cantante le ha detto: “Rossa de mi corazon, quanto mi manchi. Senti, sei arrabbiata con me lo so. Ma io non potevo dirti che uscivo perché altrimenti tu mi avresti fatto cambiare idea. Sei sempre stata quella che mi ha fatto cambiare idea. Infatti ti devo ringraziare perché sei quella che mi ha fatto sempre sentire un’artista. Tu l’arte la porti sempre avanti e devi essere orgogliosa di quello che sei”.

Poi ha aggiunto: “Quanto sei bella, sei ancora più bella in televisione. Ma io voglio vedere una rossa felice, che ride, che ama, come hai sempre amato tu. Ma ti voglio dire una cosa molto importante: ‘e scialla un po’, e scialla un po’ rossa!’. Divertiti, diventa la rossa che io amo”.

Lo “scialla” utilizzato da Fiordaliso non è piaciuto ai fan di Beatrice. “Sei uscita e puoi vedere tutte le ca**ate che hanno detto quelli e dici a Bea ‘scialla’? Lo devi dire al gruppo, non a Beatrice”, ha commentato un utente.