Perla Vatiero è stata beccata a infrangere il regolamento del Grande Fratello. Come accaduto in passato per alcuni dei suoi coinquilini, non è la prima volta che l’ex fidanzata di Mirko Brunetti èstata colta “in fallo”. Alcune settimane fa, la regia l’aveva sorpresa mentre parlava con Greta Rossetti in lavanderia senza microfono, mentre questa volta ha posto una domanda che non avrebbe potuto fare alla new entry Alessio Falsone.

Il nuovo concorrente, che è entrato nella Casa di Cinecittà da poco più di una settimana, conosce chiaramente il pensiero e l’opinione che hanno i telespettatori in merito agli inquilini. Ed è proprio per questa ragione che Perla gli ha chiesto cosa pensa di lei il pubblico all’esterno. Pochi istanti prima che Alessio potesse rispondere, però, la regia ha staccato l’audio e cambiato immediatamente inquadratura.

Quella Vatiero è una chiara ed inequivocabile violazione del regolamento, in quanto è previsto che i gieffini non possano in alcun modo ricevere o chiedere informazioni riferite a ciò che accade al di fuori delle mura della Casa. Sui social, gli utenti hanno chiesto che vengano presi provvedimenti, ma ormai, dopo oltre 5 mesi, è chiaro che in questa edizione gli autori abbiano optato per una linea decisamente morbida e maggiormente permissiva.