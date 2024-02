Vittorio Menozzi è stato eliminato (a sorpresa) nel corso della puntata del Grande Fratello di ieri, lunedì 12 febbraio. L’account X (ex Twitter), Agent Beast, che sembra essere molto bene informato su ciò che accade dietro le quinte del reality show condotto da Alfonso Signorini, ha rivelato che l’uscita del modello non è stata necessariamente un danno per lui, dato che ci sarebbero “progetti in arrivo, si parla di un programma e non resterà a lungo lontano dalle telecamere”. Che il programma in questione sia L’Isola dei Famosi?

Sempre secondo Agent Beast, inoltre, per un gieffino che esce ne è pronto subito ad entrare un altro: “Pronti nuovi provini al Grande Fratello. Dal prossimo provino entrerà un volto sconosciuto? Beh, qui nessun dubbio, sarà un volto raccomandato”. Il significato di queste parole non è chiarissimo, potrebbe trattarsi di un amico/conoscente di qualche inquilino già in Casa?