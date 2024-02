Simona Tagli è entrata nella Casa del Grande Fratello come antagonista di Beatrice Luzzi, ma dopo aver fatto la conoscenza di tutti i coinquilini ha rivalutato la sua posizione. Al termine della puntata di ieri, la showgirl, parlando con l’attrice, ha detto: “Ti vogliono distruggere ma noi siamo ancora qua (lei e Stefano, ndr) e pensa che io ero entrata come una tua antagonista”. Ma chi è finito nel mirino di Simona? Perla Vatiero e Greta Rossetti.

Per la Tagli, la Vatiero è una iena stratega e avrebbe attaccato la Luzzi in merito all’eliminazione di Vittorio Menozzi solo per una tattica di gioco. “Se a vent’anni fossi stata una iena così oggi sarei sulla luna, ha messo i piedi avanti per non cadere indietro. Sembrava una valchiria”. L’accusa che ha mosso a Beatrice l’ex volto di Temptation Island, infatti, è quella di essere riuscita a far eliminare Vittorio.

"Se Vittorio è uscito è perché tre persone lo hanno nominato - ha risposto Beatrice -. Giuseppe lo ha fatto pubblicamente e due lo hanno fatto nel segreto del confessionale. Io chiederò chi è stato ma tanto nessuno lo dirà. Loro vogliono spappolarmi psicologicamente per questo nominano tutte le persone vicino a me. Mi vogliono distruggere”. A nominare Vittorio, oltre a Garibaldi, è stata solo Anita Olivieri, ma questo ovviamente la Luzzi non può saperlo.

Simona ha criticato anche Greta: “Lei era sempre buttata su Vittorio, è brutta questa cosa che giocava con lui e Sergio. Non esce bene neanche lei. Detto fra di noi secondo me ha fatto una figuraccia”.

Questa mattina, durante una discussione, la Tagli si è lasciata andare ad un’affermazione decisamente discutibile nei confronti della Rossetti: “Tu lavori solo con le curve!”, “Complimenti, potrei aver l’età di tua figlia”, ha ribattuto l’ex tentatrice. “Ma infatti a mia figlia non insegnerei mai a giocare su più ruoli”.