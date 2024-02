La madre di Greta Rossetti sbotta sui social. Marcella Bonifacio ha rivolto parole pesantissime a Simona Tagli (e anche a Beatrice Luzzi) che, alcune ore fa, nella Casa del Grande Fratello, ha detto all’ex tentatrice: “Tu lavori sono con le tue curve, a mia figlia non insegnerei mai a giocare su più ruoli… A mia figlia insegno ad essere precisa e diretta”.

“Adesso, GF, o tu prendi provvedimento o… Prima c’era Beatrice, ora c’è Simona che si permette di giudicare mia figlia. Ma chi è questa? Fatemi capire, da dove è uscita? Vai a tagliare i capelli invece di entrare dentro il GF. Tu vieni a giudicare mia figlia? GF, mi fai entrare dieci minuti e le sistemo tutte e due? Visto che i miei fan mi stanno istigando anche così- Io non lo permetto che parlano male. Ad una ragazza di 25 anni due vecchie si permettono di parlare? Io sono anche più giovane di loro, fate entrare me che me la vedo io. Altrimenti fate uscire mia figlia da là, perché veramente arrivo con il paracadute. Signorini, lo stai guardando il video, quindi fai qualcosa. Non permetto a nessuno di parlare così.

Da mamma mi vergogno perché una mamma dovrebbe essere di insegnamento e io di personaggi qui dentro ne ho visti tanti, e credo che questo non è un insegnamento […]. Io non parlo mai male delle persone se non attacchi, se attacchi ti sbrano, è il mio carattere. Se tu rispetti me io rispetto te. Io non sono mia figlia, lei è troppo educata. In questo mondo ci vogliono le persone che tirano fuori le unghie proprio come quelle che ci sono li dentro.

Simona Tagli, poi te la vedi fuori con me non ti preoccupare. Ce la vediamo io e te da donne adulte, anche se sei un po’ più grandina di me. Ti insegno a fare la dieta, ti insegno ad allenarti e magari un pochino di testosterone potresti anche utilizzarlo perché ti farebbe bene al corpo e all’anima”.