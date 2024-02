Poco meno di due settimane fa, Giuseppe Garibaldi ha accusato un malore al Grande Fratello, e un’ambulanza è arrivata a Cinecittà per trasportarlo in ospedale, dove è stato controllato e rimesso in forze. Dopo essersi ristabilito, il bidello calabrese è tornato in gioco lo scorso 5 febbraio, ma oggi si è sentito nuovamente male.

Come riportato dai colleghi di Biccy.it, alcune ore da Stefano Miele e Grecia Colmenares stavano parlando in camera quando quest’ultima ha esclamato: “Oddio ma in bagno c’è qualcuno che non sta bene, sta vomitando”. L’attrice poi si è rivolta agli autori: “Grande sorella in bagno stanno vomitando”. Stefano invece è corso in giardino (dove erano tutti gli altri) ed ha chiamato Anita Olivieri: “Amore ti devo parlare, ti devo dire una cosa, vieni un attimo, Giuseppe non sta bene”. Beatrice Luzzi ha capito ed ha avvisato gli altri: “Ragazzi sta nuovamente male Giuseppe”. I concorrenti si sono subito alzati e precipitati verso il bagno.

Per il momento sembra che Garibaldi non sia stato portato in ospedale ma pare sia sotto osservazione medica a Cinecittà.