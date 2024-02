L’abbiamo vista recentemente sul palco di Sanremo con il brano “Diamanti grezzi”. Lei è Clara, giovane varesotta che ha già vinto il Festival di Sanremo Giovani lo scorso ano. In molti però la conoscono come Crazy J in Mare Fuori.

Se nella fiction si registra un record d’ascolto (Clara interpreta una rapper milanese piuttosto cattiva), nella realtà le due non si somigliano quasi per niente, tranne che per, ovviamente, l’amore per la musica. Clara/Crazy J interpreta infatti il brano “Origami all’alba” scritto insieme ad un altro attore, Matteo Paolillo, per il quale i due hanno conquistato il disco di platino.

Crazy J perderà la vita in un incendio oppure...

Nelle puntate inedite su RayPlay, Crazy appicca un incendio in cui lei stessa ne resta vittima insieme a Gianni, altro personaggio rapper della serie di Rai Due.

L’interruzione della sesta puntata ha lasciato suspence agli appassionati della serie. Sembrerebbe però che Clara, o Crazy J, ne uscirà più o meno illesa, come lei stessa ha mostrato sui social.

In molti invece sostengono che sarà in quel momento che perderà la vita uscendo di scena definitivamente. In realtà sappiamo che Clara ha davvero abbandonato Mare Fuori per dedicarsi al suo tour. Dopo Sanremo, infatti, Clara salirà sui palchi italiani portando il suo nuovo lavoro discografico.

Come uscirà di scena Crazy J?

La domanda che ad oggi i fan si pongono è: “Come uscirà di scena Clara?”.

Non morirà in quell’incendio, però verrà trasferita in un altro carcere di sicurezza. Un finale aperto per lei. Molto probabilmente dopo il tour Clara ritornerà nella stagione 5 di Mare Fuori che come sappiamo è stata già confermata.

Da oggi 14 febbraio andranno sulla piattaforma Raiplay le ultime sei avvincenti puntate della serie e, in prima assoluta, su Rai 2 alle 21.00 la prima puntata della nuova serie.

Sulla piattaforma è stato boom di visualizzazioni e quasi sicuramente lo sarà anche sulla rete Rai. Mare Fuori sarà la serie più seguita in assoluto.