E’ una delle soap turche più seguite dopo DayDreamer di Can Yaman e Demet Ozdemir. In onda dal 2023 in Italia è alla quarta stagione su Canale 5.

L’attrice che interpreta Züleyha, Hilal Altınbilek, è una delle donne turche più amate e seguite nell’ultimo anno. Arrivano anticipazioni dalla Turchia che riguardano proprio la protagonista.

Hilal Altınbilek rischierà di perdere tutto nelle prossime puntate di Terra Amara, sarà infatti schiacciata dai debiti.

Sembra che non vi sia proprio pace per la bella protagonista di Terra Amara, prima costretta ad affrontare la morte di Yilmaz, poi quella del marito Demir, e successivamente l’inganno di Hakan. Il doppio gioco di Betul e Kadir porterà l’azienda Yaman a un passo dal fallimento.

A peggiorare la situazione ci sarà poi l’inganno di Musat. Quest’ultimo arriverà a Villa Yaman spacciandosi per il fratello di Mujigan. Per la custodia di Kerem Ali l’uomo pretenderà da Fikret dieci milioni, e il nipote di Fekeli non esiterà ad accettare.

Il rapimento del figlio di Züleyha

Poco dopo però sia lui che Züleyha e Luftiye inizieranno a sospettare che vi sia qualcosa di strano in quest’uomo. Quest’uomo infatti rapirà il figlio di Züleyha. I suoi sospetti su Musat dopo diverse congetture risulteranno fondati.

Züleyha troverà Fadik legato, mentre non vi sarà traccia del bambino e dei dieci milioni. A risolvere la situazione sarà Hakan, che riuscirà a scoprire l’identità del truffatore e a riportare il piccolo a casa sano e salvo. Il denaro però non potrà essere recuperato, e i debiti schiacceranno Züleyha che rischierà di perdere sia l’azienda che la villa.

Ancora una volta Züleyha si ritroverà in una brutta situazione, questa volta economica.

La protagonista dovrà trovare in fretta una grossa somma di denaro per riuscire a salvare villa e azienda, e l’unica soluzione che le verrà in mente sarà quella di vendere tutti i suoi preziosi gioielli.