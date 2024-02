E’ una continua lotta quella del serale soprattutto quando alcuni insegnanti cercano in tutti i modi di far fuori i loro allievi.

E’ il caso di Giovanni Tesse che, subito dopo la puntata speciale del pomeridiano, ha ricevuto un nuovo compito da parte del professore di ballo Emanuel Lo.

Il giovane ballerino e allievo di Raimondo Todaro ha ricevuto la famosa busta blu da parte del professore e coreografo di hip hop dove sta scrito: “Giovanni vedo che apprezzi i compiti e ti metti sempre alla prova e questo lo apprezzo. Nonostante l'impegno, però, i risultati non sono proprio positivi, anzi. Nelle ultime settimane sei arrivato ultimo. Voglio capire se stai migliorando e se c'è uno spiraglio. Ti assegno un altro compito di hip hop basico dove potrai giocare con il movimento e l'atteggiamento”. Giovanni, però, anche se disperato e stanco, non si è dato per vinto e ha deciso di accettare il compito.

Lo sfogo di Giovanni Tesse con i suoi compagni

Nella casetta si sfoga con i suoi compagni: “La mia preoccupazione è che magari il mio professore ha un'idea di me per il serale, ma la mia ultima posizione in classifica potrebbe fargli cambiare idea. È un periodo di me**a, non voglio lamentarmi. Arrivare al serale per me sarebbe il sogno più grande della mia vita, vorrebbe dire concludere un grande capitolo. Non voglio entrare in sala e piangermi addosso”.

Dopo queste parole entra in gioco Queen Mary, ovvero Maria de Filippi che cerca di consolare il giovane ballerino. Maria negli anni è sempre stata da supporto a tutti i giovani allievi che sono stati “presi di mira” da un professore. Seppur non pubblicamente o in puntata, Maria De Filippi ha sempre aiutato ed è entrata in difesa dei ragazzi, e così è stato anche per Giovanni.