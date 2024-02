Tra qualche mese terminerà la quarta serie della soap turca Terra Amara e già Mediaset ha pensato a come incollare allo schermo i milioni di telespettatori seguaci della soap turca.

Negli ultimi giorni sta circolando una notizia che ha già esilarato il pubblico italiano. La messa in onda della soap turca Gülcemal.

Come anticipa Superguida tv “La nuova serie tv turca Gülcemal permetterebbe ai tantissimi fans di ritrovare uno dei volti più amati in Terra Amara. Il personaggio protagonista viene infatti interpretato dal Murat Unalmis, l’attore che prestava il volto a Demir Yaman. Dopo essere riuscito a strappare lacrime ai fans della soap di Cukurova – in seguito al ritrovamento del suo corpo all’interno di una cella frigorifera nel vecchio magazzino – Murat Unalmis potrebbe così tornare ad essere protagonista di una nuova storia avvincente, pronta a conquistare il cuore di tutti”.

Una nuova serie drammatica andata in onda su Canale Fox

Gulcemal è una serie turca di genere drammatico andata in onda sul Canale Fox nel 2023 che arriverà prossimamente sugli schermi di Canale 5 con il titolo Amore Impossibile.

I protagonisti della storia sono Murat Unalmis e Melis Sezen per la prima volta insieme.

Gülcemal e Gulendam sono un fratello e una sorella che vengono abbandonati dalla madre quando erano ancora bambini.

Rimangono per un po’ di tempo a vivere nella stessa casa, finché il padre un giorno decide di suicidarsi. A quel punto Gulcemal inizia a provare odio nei confronti di sua madre, e per vendicarsi uccide l’uomo che vive con lei. Passano gli anni e Gulcemal diventato un ricco uomo d’affari ritorna in città con dentro di sé un grande desiderio di vendetta. Il suo obiettivo è togliere tutte le proprietà alla donna che l’ha fatto tanto soffrire. Un giorno quasi per caso vicino al lago incontra Deva, una ragazza che non lo lascia indifferente.

Il destino vuole che Deva - rimasta orfana - viene allevata dalla madre Gulcemal.

Un ennesimo amore drammatico e dai mille intrighi.