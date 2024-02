La settantaquattresima edizione del Festival di Sanremo è ormai andata in archivio con la vittoria di Angelina Mango con la canzone “La noia”.

Un’edizione che ha generato un’infinità di polemiche non solo per le posizioni in classifica ma anche per gli stessi cantanti in gara. “Grazie” ai social network sono emersi anche altri lati della personalità degli artisti in gara. Cecilia Cantarano, tiktoker da milioni di follower quest’anno ha condotto una rubrica per Radio Italia nella quale, con una serie di giochi, poneva delle domande ai Big in gara a Sanremo 2024. E una domanda in particolare, o meglio dire una risposta, sta facendo mormorare il web.

La tiktoker ha infatti chiesto ad un’artista in gara: "Tra i cantanti e le cantanti in gara ce n’è uno o una per cui da piccola avevi una cotta?”. A sorprendere è stato il nome confessato, ossia quello di Annalisa Scarrone. A svelare di aver avuto una cotta per l’ex allieva di Amici è stata Big Mama, al secolo Marianna Mammone: “Devo dire anche chi? Annalisa. Ero innamoratissima da piccola di Annalisa, mi piaceva tantissimo”.