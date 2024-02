Ieri sera C’è Posta per Te ha sfidato Tale e Quale Sanremo. Chi ha vinto la sfida degli ascolti del sabato sera? Il programma di Maria De Filippi ha confermato di essere una vera e propria macchina da guerra in termini di ascolti. 4.122,000 telespettatori hanno seguito la trasmissione di Canale 5, per uno share pari al 28,47%. “Solo” 3.073,000 telespettatori hanno invece seguito lo show di Rai Uno, con uno share pari al 19,91%.

Ecco i dati Auditel riportati da TvBlog:

“Su Canale 5 C’è posta per te ha ottenuto un netto di 4.122.000 telespettatori, share 28,47%. Su Rai 1 Tale e Quale Sanremo (live) [21:32 – 24:28] ha ottenuto 3.073.000, 19,91%. Su Italia 1 il film d’animazione Cattivissimo me ha raccolto un netto di 729.000 telespettatori, share 4,05%. Su Rai 2 la serie FBI 988.000, 5,23%, FBI International 815.000, 4,69%. Su Rai 3 Il Provinciale – Il Racconto dei racconti ha registrato 505.000 telespettatori, share 2,90%. Su Rete 4 il film Non c’è due senza quattro ha registrato un netto di 728.000 telespettatori, share 4,29%. Su La7 In altre parole è stato visto da 982.000 telespettatori, share 5,35%, e nel segmento Buonanotte 487.000, 3,27%. Su Tv8 Alessandro Borghese 4 Ristoranti ha registrato 253.000,1,4%. Su Nove il doc Unabomber ha registra0to 247.000 telespettatori, share 1,5%”.