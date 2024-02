E’ dal 2017 che Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri sono alla conduzione di Battiti Live, ma le cose potrebbero cambiare a partire dall’estate 2024. Lo scorso gennaio, infatti, hanno iniziato a circolare delle voci secondo le quali il programma musicale sarà condotto da Ilary Blasi (“scalzata” da Vladimir Luxuria alla conduzione de L’Isola dei Famosi), ed una sorta di conferma è arrivata direttamente da Pier Silvio Berlusconi durante un incontro con la stampa.

“L’Isola torna ad aprile con una nuova conduzione – ha detto l’amministratore delegato Mediaset -. Per L’Isola dei Famosi infatti arriverà Vladimir Luxuria. Ci saranno dei cambiamenti che stiamo valutando in questo periodo. Il cast del reality potrebbe essere formato da personaggi famosi e non, così com’è stato per l’attuale edizione del Grande Fratello. Ilary? Resta con noi e sarà ancora un volto di Canale 5. Stiamo lavorando alla questione e si punterà all’intrattenimento. Se il progetto decolla questa estate ‘Battiti Live’ passerà su Canale 5 e sarà condotto da Ilary”.

Due giorni fa, Elisabetta Gregoraci è stata ospite di Tv Talk, dove le è stato chiesto: “Come abbiamo sentito, Ilary Blasi prende il testimone da lei alla conduzione di Battiti Live: cosa può dire e che consiglio ha da darle?”. La showgirl originaria di Soverato, dopo essere rimasta in silenzio per alcuni istanti, ha detto di non saperne nulla: “Ma in realtà non ho ancora nessun tipo di conferma ufficiale a riguardo, quindi non posso aggiungere altro”.