Lo scorso martedì, Giuseppe Garibaldi ha accusato un nuovo malore e ha dovuto lasciare per la seconda volta nel giro di due settimane la Casa del Grande Fratello.

L’ultimo aggiornamento ufficiale sulle condizioni di salute di Giuseppe risale allo scorso mercoledì, quando nel corso della puntata del 14 febbraio Alfonso Signorini ha detto: “Sta bene, è sotto osservazione. I medici stanno valutando le sue condizioni”. Intanto, nelle ultime ore una segnalazione giunta a Deianira Marzano parla di un possibile addio di Garibaldi al reality show. Ma qual è la verità? Ecco cosa scrive al riguardo Fanpage.it: “Dopo le indiscrezioni circolate nelle ultime ore, fonti vicine al reality hanno fatto sapere a Fanpage.it che Giuseppe Garibaldi, attualmente, si sta sottoponendo ad ulteriori accertamenti per appurare se le sue condizioni di salute gli consentiranno di poter rientrare nella casa di Cinecittà. A Fanpage.it spiegano che il suo ritorno in tv non è sicuramente previsto per la prossima puntata di lunedì 19 febbraio 2024. Intanto in casa vige il massimo silenzio: il reality potrebbe aver chiesto ai concorrenti di mantenere il massimo riserbo sulla questione”.

A smentire le indiscrezioni riprese da Deianira anche il fratello di Giuseppe, Nicola: “Diffidate da questi ‘amici di famiglia’, conoscenti o altro. Giuseppe sta bene, è sotto osservazione e maggiori informazioni verranno date dal profilo ufficiale del Grande Fratello”.

Come sta Garibaldi, le parole di Anita e Beatrice

Ieri pomeriggio, Anita Olivieri e Beatrice Luzzi hanno parlato dell’assenza di Giuseppe. Ormai il bidello calabrese manca da cinque giorni e molti telespettatori sono convinti che non tornerà più nella casa del Grande Fratello. Anita ha svelato di aver chiesto agli autori come sta il suo amico: “Poi è normale che noi chiediamo, perché ci teniamo. Però mi scoccia continuare sempre a chiedere, tanto mi hanno già risposto. Sì, mi hanno detto ‘adesso sta bene, è tutto a posto, le cose vanno bene’. Però ovvio che non può tornare subito, ci sono i giorni da fare. L’importante è che sta bene, questa è l’unica cosa che ci deve interessare”.

Beatrice ha chiesto alla coinquilina se secondo lei i malori avuti da Garibaldi hanno qualcosa a che fare con lo stress: “Sì, le 48 ore dopo che stai bene devi farle. Poi c’è stata la diretta mercoledì e non ce l’ha fatta. Ma se la puntata fosse stata il giovedì forse l’avrebbero fatto rientrare. Sì, l’importante è che sia tutto ok, che torni qui in forma, non si deve stressare. Ma tu pensi che siano cose dovute dallo stress?”. Anita ha spiegato che secondo lei Giuseppe non si è mai ripreso dal primo svenimento: “Se è lo stress che ha portato a questo? Guarda, io in realtà credo che lui non si sia mai ripreso del tutto dalla prima volta. E sinceramente penso che doveva…”.

A questo punto è probabile che nella puntata di domani Garibaldi possa rientrare in gioco.