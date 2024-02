Una conversazione apparentemente banale tra Anita Olivieri e Beatrice Luzzi al Grande Fratello è stata censurata dalla regia.

“Chissà se è arrivata la birra, sarebbe stato contentissimo Beppe…”, ha detto la 26enne romana riferendosi a Giuseppe Garibaldi, ancora fuori dal loft di Cinecittà a causa di un altro malore. Non si è ancora ripreso del tutto il bidello calabrese che, però, stando a quanto rivelato da Fanpage.it, dovrebbe rientrare regolarmente in gioco nella puntata di domani, lunedì 19 febbraio, ma sono tutt’ora in corso le valutazioni del caso.

A tal proposito, tutti i concorrenti danno la sensazione di essere stati invitati a non farne parola, visto che da giorni l'argomento non viene mai aperto. La censura dell'audio di Beatrice e Anita dimostrerebbe la volontà degli autori del GF di preservare questa storia da ulteriori commenti e probabilmente tutelare anche la privacy del concorrente.

Nel video postato su X, si vedono Anita e Beatrice intente a parlare mentre sono al trucco. La 26enne romana si dice dispiaciuta che l'arrivo delle birre non possa essere condiviso con l'amico Giuseppe e aggiunge: “Mi disturba chiedere e mi rispondo sempre la stessa cosa, che sta bene…”. Poi un buco nero nell'audio, Beatrice che accenna: “…48 ore, c’era la diretta. Fosse stata giovedì, forse”. Per la Olivieri l’importante è che stia bene e torni in forma, idem per la Luzzi, che sostiene fermamente “perché se sta qua si stressa”. "Ma tu pensi che sia da stress?", chiede Beatrice, che riceve una risposta tassativa da parte di Anita: “Io penso che non si sia mai ripreso dalla prima volta, sinceramente”.

Le due concorrenti non sono mai state così d'accordo. "Per lui è stata veramente tanta roba tutta ins…", di nuovo uno stacco, non si riesce bene a capire il fine del discorso perché l'audio è quasi totalmente censurato. Pare però che Anita e Beatrice concordino anche sul fatto che Garibaldi sia stato appesantito da una serie di circostanze accadute durante il gioco.