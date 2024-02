Lo scorso 11 settembre, in occasione della prima puntata della nuova edizione del Grande Fratello, Alfonso Signorini aveva spiegato che la diretta avrebbe subito delle modifiche, e che sarebbe stato possibile seguire gli inquilini su Mediaset Extra solo fino alle 2 di notte.

“Potete seguirci con i daytime su Canale 5, su La5 e con la diretta su Mediaset Extra e sul sito del programma. Voglio anche informarvi che sarà possibile monitorare le avventure dei nostri gieffini fino alle due. La diretta poi riprenderà alle nove. Questo cambiamento è per ragioni produttive. Adesso le cose stanno così, questi sono i nuovi orari per il momento, poi capiremo se cambieranno in futuro”. Ormai è abbastanza chiaro che gli orari resteranno questi fino al termine di questa edizione del GF prevista per aprile.

E’ altrettanto chiaro che, una volta che la diretta viene interrotta, i concorrenti si sentono più o meno liberi di dire e fare ciò che vogliono, come aveva spiegato lo stesso Mirko Brunetti dopo la sua eliminazione: “Non è che tra noi parliamo solo di notte, però le cose cambiano. Dopo le 2 che spengono le luci è un’atmosfera molto più intima e quindi escono altre situazioni. Ci veniva molto più spontaneo rivelare le nostre cose e parlare sottovoce. Ci piaceva, era più intima come situazione. Era un momento più confidenziale rispetto al giorno”.

Nelle ultime ore, in una segnalazione giunta a Deianira Marzano (prontamente postata dall’esperta di gossip tra le sue Instagram stories), si accenna al fatto che questa notte uno degli inquilini si sarebbe dilettato in “un solitario” sotto le coperte: “Stanotte sotto le coperte Sergio (D’Ottavi, ndr) stava facendo un solitario ed è stato scoperto perché lo faceva nel sonno e faceva versi strani. Ovviamente dopo che la diretta è stata staccata. Comunque non è il primo, ti posso dire che per esperienza che lavoro dietro la camera sono anni che accade”.