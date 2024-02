Da quanto ha messo piede nella Casa del Grande Fratello, oltre che per il chiacchieratissimo triangolo con Mirko Brunetti e Greta Rossetti e la “faida” esplosa con Beatrice Luzzi, Perla Vatiero, una delle concorrenti più amate dal pubblico del reality show di Canale 5, si è resa protagonista di diversi strafalcioni ed errori grammaticali.

E’ ormai noto il suo rapporto conflittuale con i congiuntivi (non ne azzecca uno manco per sbaglio!). “Me l’hanno imparato” è una delle frasi pronunciate dall’ex volto di Temptation Island, insieme a “Tastello per tastello”. “Non mi alzo la mattina per mettere zin zan (zizzania, ndr)”, “Come se lei, quello che stesse dicendo, fosse falso”, “Ti do un consiglio. Abbia la tua personalità e dici cose che pensi realmente. Non mettere a mezzo cose per giustificare una cosa che non ha senso […]”. Frasi che mettono in evidenza qualche bonario limite linguistico della gieffina.

Anche Mirko Brunetti, quando è tornato nella Casa di Cinecittà come ospite, ha “rimproverato” l’ex fidanzata. Le ha prima spiegato la differenza fra il verbo instaurare e il verbo restaurare (“Instaurare. Non restaurare. Si restaura la basilica di San Pietro. Si instaura un rapporto”), le ha poi detto di usare meno l’avverbio “fondamentalmente” da lei usato come forma di intercalare e, infine, le ha corretto un congiuntivo.

Nelle ultime ore, Perla si è resa protagonista di un nuovo strafalcione. Mentre discuteva con Mirko, la gieffina ha detto: “Non si vive con i se… il se non debbo essere la tua risposta nei miei confronti”. “Eh?”, ha replicato Brunetti, a sottolineare che la frase della Vatiero era totalmente priva di senso.