Mirko Brunetti è stato chiamato in confessionale e poco dopo ha lasciato la Casa del Grande Fratello. Perla Vatiero si aspettava di vederlo tornare ma, a quanto pare, non sarà così. L’eventuale ritorno di fiamma è dunque rimandato a “data da destinarsi”, una volta che la gieffina avrà concluso la sua avventura nel reality show condotto da Alfonso Signorini.

Il riavvicinamento tra Mirko e Perla è ancora possibile? Lui ha detto di essere disposto a “scalare montagne” per l’ex fidanzata: “Nel momento in cui sto con lei, se un’ora prima ho pensato “io e lei non possiamo stare insieme” mi cambia il pensiero. Mi diventano normali troppe cose, nello stare insieme, nella complicità…

E’ vero, siamo stati cinque anni insieme. Per Perla scalerei una montagna a prescindere non è perché le ho voluto bene per cinque anni ma perché quel sentimento non se n’è mai andato. Se mi dici “fallo per un’altra… Ci eravamo annullati”.

A Mirko è stata data la possibilità di scrivere una lettera a Perla, e lo ha fatto in tugurio tra le lacrime: “Perlì non sapevo che non sarei tornato, e stavolta ti scrivo io con le lacrime agli occhi. Distaccandoci ho capito che la razionalità non ci porta da nessuna parte e che ho ancora bisogno di passare del tempo con te…”.

L’ex gieffino ha rivolto un pensiero anche agli altri ex coinquilini: “È arrivato il momento di salutarvi, un po’ come la prima volta lo faccio non come si deve. Mi avete fatto sentire come se non me ne fossi mai andato…”.

Al ristoratore rietino non è stata data l’opportunità di salutare la sua ex e il resto dei concorrenti. Ad ogni modo, gli autori hanno fatto recapitare a Perla la lettera scritta da Mirko. La Vatiero ha così commentato: “Se n’è andato e non me lo hanno fatto neanche salutare. Lui non lo sapeva…”.