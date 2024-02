Nella Casa del Grande Fratello (e anche fuori) si respira un clima di forte tensione. La dinamica del “tutti contro Beatrice” ha indignato i telespettatori, tanto che Alfonso Signorini, nel corso dell’ultima puntata, è intervenuto per cercare di sistemare le cose parlando apertamente di branco. Intanto, questa mattina alcune persone si sono appostate fuori la Casa di Cinecittà ad urlare, grida che hanno percepito anche alcuni concorrenti.

Stefano Miele, Sergio D’Ottavi e Greta Rossetti si trovavano in giardino quando qualcuno ha urlato: “State facendo l’edizione peggiore della storia di questo programma”. Ma come hanno reagito i tre inquilini? Stefano ha chiesto agli altri due di stare in silenzio e dopo aver capito il messaggio i tre sono rimasti perplessi. Subito dopo sono arrivati in giardino altri concorrenti e Miele ha riferito quanto accaduto: “Ragazzi hanno appena gridato. Sì, noi eravamo qui e abbiamo sentito. Hanno detto che stiamo facendo l’edizione più brutta di sempre, sì che è l’edizione più brutta. Ti giuro l’hanno detto”.