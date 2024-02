Paola Perego è stata ospite da Silvia Toffanin a Verissimo. La conduttrice si è raccontata tra carriera, vita privata e i recenti problemi di salute che l’hanno costretta a subire un’operazione per l’asportazione parziale di un rene a causa di un tumore.

“Sono reduce da un cancro, non è stato facile. Piano piano mi riprendo. Ho scritto quel post per ricordare l'importanza della prevenzione senza la quale non me ne sarei accorta. Io sono una privilegiata perché faccio i controlli privatamente, non è una fortuna per tutti e invece per tutti dovrebbe essere facile fare prevenzione”.

Quando ha ricevuto la diagnosi di carcinoma, Paola Perego si trovava insieme al marito Lucio Presta: “Lui è molto accudente, solo dopo ho scoperto dopo sia stato male per me, me lo hanno detto dopo. Non mi ha lasciato sola un attimo, credo sia stato peggio di me. Non credo sia un amore speciale il nostro, ma sicuramente facciamo fatica a stare lontani. C'è grande rispetto”.

Paola Perego ha parlato anche dei suoi figli e dei nipotini a cui è legatissima. Grande anche la loro preoccupazione quando hanno saputo dei suoi problemi di salute: "I miei figli erano spaventati, ma a loro avevo detto che era una cisti. Solo dopo hanno saputo che si trattava di un cancro. È stata una bella paura. La sto elaborando adesso”.