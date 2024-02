A cura della Redazione

Ormai siamo alla terza stagione di Doc - Nelle tue mani. In questi anni molti personaggi hanno lasciato la serie dando spazio ai nuovi. Un continuo via vai che ha incollato per ben tre anni milioni di telespettatori davanti alla tv.

Accanto a Andrea Fanti (Luca Argentero) e Giulia Giordano (Matilde Gioli), tra i protagonisti principali c’è anche il personaggio di Agnese Tiberi, interpretato da Sara Lazzaro. La Tiberi è l’ex moglie del primario Fanti. Nella prima stagione l’abbiamo vista nel ruolo di direttrice sanitaria dell’ospedale dove lavorano tutti e due, oltre alla Giordano. Un ruolo che però ha perso nella seconda stagione, a causa dell’inchiesta legata ad alcuni problemi verificatisi durante l’emergenza sanitaria della pandemia di Covid 19.

Dopo un periodo di crisi lavorativo e sentimentale Agnese è tornata a indossare il camice in neuropsichiatria. Nella terza stagione, attualmente in onda su Rai 1 ogni giovedì, Andrea Fanti, ovvero Luca Argentero, nuovamente primario, sta recuperando a poco a poco la memoria. Ma questo sembra preoccupare fortemente la Tiberi perché riacquistando la memoria saprà che la sua vita matrimoniale è crollata a causa del tradimento di lei col suo professore universitario.

Questo è ciò che avverrà. Dalle anticipazioni di Doc - Nelle tue mani giunge voce che Andrea ricorderà il tradimento e si ricorderà di come si sia incattivito nel tempo proprio per questa pugnalata della moglie.

Ed ecco che la dottoressa Tiberi uscirà di scena. Andrea Fanti farà di tutto per accusarla e per farla sentire in colpa tanto da spingere la neuropsichiatra ad abbandonare per sempre Torino.

Un addio che segnerà la fine di un’epoca. L’attrice Sara Lazzaro è nella serie tv dalla prima stagione. Il suo personaggio è stato di grande importanza dall’inizio. Ma come è accaduto nelle prime due stagioni, anche questo ruolo avrà un epilogo.