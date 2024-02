Nel corso della puntata del Grande Fratello del 19 febbraio c’è stato l’attesissimo ritorno di fiamma tra Mirko Brunetti e Perla Vatiero.

"Il sentimento che ci lega è veramente profondo. Se è bene o amore? Per le sensazioni che ho vissuto è ancora amore", ha detto l’ex gieffino. "L'amore tra di noi non è mai finito - ha ribadito Perla -, sembra che la nostra storia non abbia mai avuto una fine". Alfonso Signorini è poi tornato sui dubbi di Mirko, che a Perla aveva manifestato la propria gelosia per il rapporto che la ragazza aveva avuto a Temptation Island con il tentatore Igor e con Alessio nell'esperienza nella Casa. "Non avevo ancora metabolizzato tutto quello che era successo - ha detto l’ex gieffino visibilmente commosso -. So che sono stato pesantissimo nei confronti di Perla, sono voluto essere me stesso perché volevo essere sicuro ancora di lei. La risposta che ho avuto da questi giorni è che un legame così profondo non può non darsi una seconda possibilità. Ho usato molta razionalità, però poi a un certo punto ho fatto quello che sentivo e quando sto con Perla il tempo si ferma. Perché mi commuovo? Perché non ho mai accettato che tra noi fosse finita".

Uno dei concorrenti che ha sempre spinto affinché Mirko e Perla tornassero insieme è stato Marco Maddaloni, ma secondo un’ex vippona alla base ci sarebbe esclusivamente un tornaconto personale. Cecilia Patriotti, infatti, durante 361 Lounge, ha rivelato: “Cosa ha fatto questa decisione di Mirko? Marco Maddaloni, il judoka, che gli è andato a dire ‘Guarda voi vi stavate perdendo, ti rendi conto, dovete rimettervi insieme…’. Cosa gliene frega a Maddaloni? Vuole accalappiarsi i fan di Mirko e Perla, ovvero i Perletti, e acquisire potere al televoto. Pura strategia, finta cupido, solo Mirko ci poteva cascare”.