Manca sempre meno all’inizio della nuova edizione de L’Isola dei Famosi, che quest’anno vedrà per la prima volta alla conduzione Vladimir Luxuria, con Sonia Bruganelli e Alvin come opinionisti ed Elenoire Casalegno come possibile inviata in Honduras.

Stando a quanto riportato da Anticipazionitv.it, Vladimir avrebbe chiesto informazioni su Beatrice Luzzi, protagonista indiscussa dell’attuale edizione del Grande Fratello, per un possibile ruolo nel programma.

“Oltre Sonia Bruganelli nei panni di opinionista, Vladimir Luxuria avrebbe chiesto informazioni su Beatrice Luzzi. Non ci sono dubbi che l’attrice sia una delle concorrenti più amate della casa del Grande Fratello, capace di creare dinamiche con il suo carattere a dir poco deciso. La sua personalità, non a caso, avrebbe incuriosito la nuova conduttrice del reality honduregno visto che farebbe proprio al caso del programma. Vladi sarebbe ben lieta di averla come compagna di avventura, ma al momento l’opzione preferita resterebbe Elena Guarnieri”.