Morto Gianni Netti, marito di Luisa Amatucci, l’attrice che ricopre il ruolo di Silvia Graziani nella soap di Rai3.

Ad annunciare la scomparsa è stata l’attrice con un post su Facebook: “Ciao amore della mia vita”.

Gianni Netti era un famoso imprenditore napoletano, titolare di una vineria nel cuore di Napoli.

A stringersi al grave lutto anche lo staff che per anni ha accompagnato Gianni. “Garbo, ironia, accoglienza, umanità… Un grande professionista, una persona vera, sempre pronto a tendere una mano… Un’innata comunicativa e simpatia gli hanno permesso di entrare nelle vite di tutti quelli che hanno avuto il privilegio di conoscerlo. Mancherai Gianni..”.

Stando a quanto riportano i giornali partenopei, Gianni Netti aveva da tempo una grave malattia. Padre di due figli Lorenzo (23 anni) e Giuliana (19 anni).

Tra i tanti messaggi di cordoglio anche quelli di colleghi di Silvia di Un posto al sole.

“Ciao amico mio, solo tu mi potevi chiamare Chiattó senza farmi inca*are… continua a farlo, mi raccomando, io ti sento sempre. M’inca*o solo se non lo fai più. tvb Gianni mio x sempre…”, ha scritto Germano Bellavia che nella serie di Un Posto al sole interpreta Guido Del Bue. Ad accompagnare il saluto un loro selfie in piscina.

Arriva anche il messaggio di un altro storico attore della soap e amico di Silvia, ovvero dell’attrice Luisa. Parliamo di Alberto Rossi, il Michele Saviani nella serie che per anni ha interpretato il marito di Silvia nelle primissime stagioni. Infatti l’attore ha voluto salutare cosi Gianni Netti: “Il marito di mia moglie. È quello che ci dicevamo io e Gianni ogni volta che ci vedevamo, chi vuole capire capisca. Un rapporto di 28 anni che solo noi possiamo sapere. Una delle persone più simpatiche, più ironiche che abbia mai conosciuto ed è per questo che mi posso permettere di mettere un commento come quello che ho fatto”.

Non sono mancati ovviamente le condoglianze dei tanti fan di Un Posto al Sole.