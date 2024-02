Chiara Ferragni e Fedez si sarebbero incontrati venerdì nel loro attico di CityLife. Un incontro, però, che non avrebbe riportato il sereno nella coppia, anzi. A rivelarlo è stato ancora una volta Dagospia, che per primo aveva dato la notizia della rottura tra l’imprenditrice digitale e il rapper. Ma cos’è accaduto tra i Ferragnez? A quanto pare nulla di buono. Lui si sarebbe infuriato e sarebbero addirittura partite le lettere degli avvocati.

L'incontro nell'attico di CityLife

"Chiara Ferragni e Fedez si sono incontrati venerdì nella loro nuova casa di Milano – si legge sul sito di Roberto D’Agostino -. Per fare pace? Macché: i loro avvocati si sono scambiati delle lettere dal tono accesissimo. L'influencer e il rapper si erano ripromessi di tenere un profilo basso ma è bastato che Fedez leggesse l'intervista rilasciata dalla moglie al Corriere per andare su tutte le furie. Il cantante ora sta cercando una nuova casa a Milano”.

Che l'umore di Fedez venerdì non fosse dei migliori lo si era intuito dalle sue espressioni durante la sfilata dell'amica Donatella Versace a cui ha preso parte, probabilmente, dopo l'incontro con quella che potrebbe diventare - salvo colpi di scena - la sua ex moglie. Pochi sorrisi, se non di circostanza per i fotografi, e sguardo rivolto costantemente al telefono per leggere e inviare messaggi.

L'intervista al Corriere della Sera

Nella lunga intervista al Corriere della Sera, Chiara Ferragni - che quel giorno aveva ancora la fede al dito - affronta la questione familiare solo in un breve passaggio, quando parla dei weekend lontano dal marito. “Lui in tanti weekend non c'è stato. In altri, c'è stato”, dice, aggiungendo che “comunque, è mio marito”. “Secondo me - taglia poi corto sull'argomento -, in certe situazioni di caos esterno, le altre cose è meglio tenerle dentro la coppia”.