Lorella Cuccarini è stata ospite da Silvia Toffanin a Verissimo. Per lei, Sanremo 2024 è stata una soddisfazione doppia: l’insegnate di canto ad Amici di Maria De Filippi ha raccontato il suo ritorno sul palco dell’Ariston come co-conduttrice al fianco di Amadeus e la gioia per il trionfo di Angelina Mango.

Nell'edizione 2023 del talent show di Canale 5, la cantautrice lucana, vincitrice della settantaquattresima edizione del Festival con il brano "La noia", era un'allieva proprio della Cuccarini e in finale raggiunse il primo posto nella categoria canto. "Con lei a Sanremo ho vinto due volte", ha spiegato la sua ex maestra. "Vedere il cambiamento che Angelina ha fatto in un anno è stata per me una gioia profonda. Sapevo da cosa partiva e ho visto una tigre: quel palco lei se l'è mangiato".

Nel salotto del talk show di Canale 5, Lorella Cuccarini ha ricordato l'emozione provata dietro le quinte del Festival quando Angelina Mango ha cantato "La rondine", brano del padre Mango. "Quando durante la serata delle cover lei ha fatto quell'omaggio al papà io ero devastata", spiega l'insegnante di Amici, che ora si concentra sulla preparazione dei suoi allievi verso l'imminente fase serale dell'edizione 2024.