Durante una sua recente ospitata a Verissimo, Selin Genç aveva detto che le sarebbe piaciuto “vivere un amore italiano”. Ebbene, l’attrice turca, che nella fiction Terra Amara veste i panni di Gülten, ha confessato a Silvia Toffanin di essere innamorata.

"Quando sono venuta a Verissimo la prima volta avevo detto che mi sarebbe piaciuto vivere un amore italiano ed è come se avessi espresso un desiderio perché sto vivendo una bellissima storia d'amore proprio con un ragazzo italiano", ha rivelato l’attrice

Selin Genç ha rivelato di aver conosciuto il fidanzato durante un viaggio con alcuni amici: "Non mi sarei mai aspettata di conoscere una persona che vive in Italia". La Toffanin, con un pizzico di malizia, ha anche commentato con la frase retorica “un italiano vero” come la famosa canzone di Toto Cutugno. Di dove è questo misterioso uomo, dove vive attualmente e soprattutto se già convive con l’attrice turca sono ancora domande con un grande punto interrogativo, perché Selin non si è sbilanciata.