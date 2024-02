Nella giornata di ieri si è verificata una lite furibonda tra Federico Massaro e Perla Vatiero nella Casa del Grande Fratello. Il pomo della discordia sembra essere il lavaggio dei piatti, che il modello si sarebbe rifiutato di lavare insieme all’ex di Mirko Brunetti. La regia ha censurato la scena (non se ne comprende il motivo), e in seguito Perla ha spiegato ad alcuni coinquilini quello che sarebbe accaduto.

“Io stavo vicino alla cucina e questo viene, urla, si fa tre metri vicino a me che io non sto dicendo niente? Ma ti rendi conto? Neanche mio padre fa così, stai scherzando? A me così non mi ci tratta nessuno, neanche il peggior uomo che sta per strada. E’ venuto qua alterato! Io non gli ho detto nulla, questo è il bello. Lui ha detto ‘a me non piace lavare le cose perché ogni volta che mi trovo qua vicino… questa cosa di lavare. Io mi lavo la cosa mia e basta’. Io quindi gli rispondo: ‘Fede allora io non dovrei pulire la cucina per come ragioni tu.

Stamattina i bagni non li dovevo fare? Io stavo parlando con tranquillità per spiegargli una cosa e lui si è alterato, l’hanno dovuto fermare. Ha iniziato a parlare a raffica, ad alzare il tono di voce. A venire vicino alla cucina come se chissà cosa voleva fare. Ma stai bene? Con le mani… Stai parlando con una ragazza non con un ragazzo che dici “faccio il tipo”. Non è proprio normale. E’ venuto vicino a me come una bestia… Mettetevi nei miei panni, lui poi ha detto ‘non mi attaccare’, ma chi ti sta attaccando?

Perla, successivamente, ha cercato un confronto con Federico: “Nessuno ti ha obbligato a fare nulla. Era un semplice favore che avrei chiesto a chiunque… Sto parlando di una collaborazione all’interno della casa nei confronti di tutti che non c’è. Il concetto è che è normale che tu debba avere un atteggiamento spontaneo nei confronti della comunità e nel fare le cose all’interno della casa. Federico ha concluso: “Accetto il tuo punto di vista, non la pensiamo uguale”.