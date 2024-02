Negli ultimi giorni, la vicinanza tra Anita Olivieri e Alessio Falsone non è passata inosservata. La 26enne romana sembra essersi molto avvicinata all’ultimo arrivato nella Casa del Grande Fratello, ed ha confessato di nutrire un interesse nei suoi confronti, ammettendo che se fosse entrato prima per lei sarebbe stato un problema in quanto impegnata fuori dal loft di Cinecittà.

L’intesa tra Anita e Alessio ha però scatenato la gelosia di Giuseppe Garibaldi che, secondo Massimiliano Varrese, è innamorato della Olivieri: Giuseppe sta incartato. Lui non si rende conto che probabilmente c’è un sentimento più forte. Mi dispiace vederlo così perché non ha ancora contestualizzato, non si rende conto di questa profondità che evidentemente… le cose sono due: o c’è questa profondità di sentimento e lui non si rende conto; oppure sei talmente tanto il suo punto di riferimento che sentire che si deve staccare da te a lui pesa tanto. Lui ora si sente un po’ ‘ da solo ’ in questo senso ”.

Ieri, Anita e Giuseppe hanno avuto un confronto, e la gieffina ha detto che il bidello calabrese si sarebbe riavvicinato a Beatrice Luzzi esclusivamente come forma di ripicca per l’avvicinamento tra lei e Alessio. Quel che è certo, è Falsone è tutt’altro che indifferente alla Olivieri, la quale sembra decisamente attratta dal coinquilino con il quale non disdegna di flirtare.

Alcuni giorni fa, Amedeo Venza aveva rivelato che ci sarebbe stato un bacio sotto le coperte tra Alessio ed una gieffina. All’inizio si era ipotizzato che potesse trattarsi di una tra Perla Vatiero e Greta Rossetti, ma in molti ritengono che la ragazza in questione sia proprio Anita. Al momento non si hanno le prove di quanto accaduto, né questa vicinanza è stata affrontata in puntata. Ad ogni modo è un argomento scomodo, visto che la Olivieri fuori ha un fidanzato che l’aspetta. Staremo a vedere se ci saranno ulteriori sviluppi.