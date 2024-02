Fabio Fazio rifiuta l’invito dell’ex collega Massimo Giletti per la trasmissione La Tv fa 70, in occasione dei settanta anni della tv pubblica Rai.

Tutti gli invitati da Massimo Giletti hanno risposto positivamente a partecipare alla trasmissione tranne Fabio Fazio.

A condurre lo show, in onda ieri sera, 28 febbraio, non solo Giletti ma anche Renzo Arbore e Pippo Baudo (in collegamento), i colossi della Rai.

Tra gli ospiti: Amadeus, Carlo Conti, Antonella Clerici, Fiorello, Paolo Bonolis, Alberto Angela, Giancarlo Magalli, Maria De Filippi, Serena Rossi, Marisa Laurito, Claudia Gerini, Piero Chiambretti, Francesca Fagnani, Andy Luotto, Nina Soldano, Vito Molinari. Non è mancato un omaggio ai talk show e al suo inventore, Maurizio Costanzo. Ci saranno Bruno Vespa, Iva Zanicchi, Enrico Mentana e Simona Ventura. Ma c’è stato anche Giovanni Minoli con la riproposizione dell’intervista a Gianni Agnelli.

In conferenza stampa, Giletti aveva spiegato che l’idea dietro la costruzione del programma era stata scegliere “la strada della contemporaneità, ma non siamo riusciti ad avere tutti i grandi volti della Tv”.

Alla domanda perché dell’assenza di Fabio Fazio, Giletti ha detto: “Gli ho scritto, ma non mi ha risposto. In passato abbiamo avuto qualche tensione. Fazio è un personaggio molto importante e la sua mancanza mi ha lasciato amareggiato. Sono rimasto umanamente un po’ deluso”.

Delusione a parte, Fabio Fazio rappresenta da sempre la tv Rai e la sua assenza la dice lunga. Evidentemente ciò che Giletti considera passato per Fazio non lo è.

Ai tempi in cui Giletti lavorava in Rai, ci fu un grande litigio tra il giornalista e il conduttore di Che tempo che fa. Nessuno mai ha saputo il perché o per quale motivo, ma è evidente che l’amaro e il rancore tra i due non è passato, almeno per quanto riguarda Fabio Fazio.