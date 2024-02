Già a lavoro la produzione di Milly Carlucci per la nuova stagione di Ballando con le Stelle.

Dai corridoi di Cologno Monzese trapelano già le prime news che velocemente girano sui social.

In primis pare che tra i concorrenti Milly Carlucci voglia Big Mama, la cantante del Festiva di Sanremo che si è classificata al 22 posto con la canzone La rabbia non ti basta.

Non sappiamo se l’artista abbia confermato o meno la sua presenza. L’idea di avere Big Mama ha già esilarato le sue fan in quanto la cantante è davvero molto frizzante e simpatica.

Altra novità per la formazione del cast riguarda la giuria. Sembrerebbe che Milly Carlucci abbia aggiunto un posto nella giuria. Ebbene la new entry sarebbe proprio la vincitrice di Ballando con le Stelle 2023, Wanda Nara che ha conquistato la coppa con il ballerino Pasquale la Rocca, superando la super favorita Simona Ventura, classificatasi seconda.

La notizia della presenza di Wanda Nara è stata ben accolta dal pubblico social.

Non c’è ovviamente ancora conferma da parte della diretta interessata né dalla stessa Milly Carlucci. Il motivo però sembrerebbe legato agli impegni in Argentina di Wanda.

Non ci saranno addii nella giuria tecnica. Confermati Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Carol Smith, Selvaggia Lucarelli, Guglielmo Mariotto. Anche tra i ballerini nessun abbandono.

Oltre a Big Mama, la Carlucci sembra stia puntando ad ex famosi volti dello spettacolo e dello sport.

I nomi che spuntano sono quelli di Alex Del Piero, ex giocatore della Juventus.

Come ballerino per una notte, tra i vari nomi spunta quello di Carmine Recano, il comandante di Mare Fuori, che si esibirà sul palco di Ballando con le Stelle per una sera regalando sicuramente bellissime emozioni agli telespettatori.