La seconda stagione di Mina Settembre è terminata con la partenza improvvisa di Domenico, ovvero Giuseppe Zeno, che, preoccupato per la sorella, scappa da Napoli.

Questo finale ha lasciato l’amaro in bocca ai telespettatori e suspense sul prosieguo della storia.

In molti hanno pensato che lo stesso attore, protagonista della storia d’amore con Mina Settembre, ovvero Serena Rossi, avesse lasciato la serie. Ma non è così.

La presenza dell’attore Zeno sul set rassicura le fan

Giuseppe Zeno non apparirà nella prima puntata ma ritornerà. A confermare il tutto la presenza dell’attore sul set allestito a Napoli.

Lo scatto che mostra Zeno rassicura i fan, rivedremo il medico in giro in motocicletta tra le strade di Napoli pronto ad aiutare la sua Mina nella risoluzione di affari di cuore, e non solo. Non manca però l'ipotesi che a creare problemi alla coppia sia la situazione della sorella di Domenico, bisognosa di aiuto.

Non si sa quale sarà la sorte di quest’ultima, se ciò può avere o meno conseguenze sul rapporto tra Mina e Domenico. L'unica certezza è che Giuseppe Zeno è pronto a ritornare al fianco di Serena Rossi sul set della fiction, e questa volta sarà lui l'unico protagonista.

Dopo un triangolo amoroso formato da Mina, Domenico e l’ex marito della Rossi, Claudio (Giorgio Pasotti), che ha tenuto incollati gli italiani al piccolo schermo per tutte le puntate, Mina ha scelto di vivere il suo amore con Domenico, e ora le fan si aspettano che i due possano vivere questo amore e questa passione nei migliori dei modi.

Le riprese sono iniziate. Arrivano sui social gli scatti rubati dalle fan. Mina con il suo immancabile cappotto rosso e Domenico col suo giubbotto di pelle in sella alla sua moto in giro tra i vicoli di Napoli.