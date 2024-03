Stefano Miele, uno degli ultimi concorrenti a lasciare la Casa del Grande Fratello, ha parlato ai microfoni di Cominsoog.it del suo percorso all’interno del reality show di Canale 5.

“Questi primi giorni sembrano settimane. Sono state giornate all’insegna della famiglia e dell’amore. Sto cercando di riabituarmi alla quotidianità: casa, lavoro e riposo perché ogni cosa è come se fosse nuova. La bellezza della novità è molto stimolante e mi fa vedere le cose da un’altra prospettiva”.

Per quanto riguarda i suoi ex coinquilini, Stefano ha parlato della sua grande amica Beatrice Luzzi: “Me la sono portata con me nella valigia e ho lasciato una Bea calma, nostalgica e impaziente di arrivare alla fine. Io sono un suo sostenitore. Oltre a sperare nella sua vittoria penso molto di più: ha rappresentato una vittoria culturale per il programma rendendo universale ogni discorso affrontato”.

Infine, Miele ha parlato del suo rapporto con Tommaso Zorzi: “Non ci siamo mai allontanati. Abbiamo condiviso un’amicizia adolescenziale pur avendo allora 22 e 27 anni. Ora ci stiamo entrambi dedicando al lavoro e agli affetti personali. Sono un suo grande fan”.