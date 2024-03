Da Live non è la d'Urso a Pomeriggio Cinque, passando per La Pupa e il Secchione e molti altri, Barbara D’Urso ha dimostrato negli anni la sua bravura e la sua capacità di adattarsi a diversi format.

La notizia della fine del rapporto con Mediaset e la decisione di Pier Silvio Berlusconi di non averla più su Canale 5, ha lasciato l’amaro in bocca a molte fan.

Barbara D’Urso è stata ieri, domenica 3 mrzo, ospite di Mara Venier alla Domenica In.

Secondo quanto riportato dal portale di Davide Maggio, sembra che ci sia un progetto in fase di sviluppo per un nuovo programma condotto da Barbara D’Urso, ex volto Mediaset, su Rai 1.

Si tratterebbe di una sorta di revival di Carramba Che Sorpresa, un format di successo degli anni passati prodotto e condotto dall’iconica Raffaella Carrà.

Barbara D’Urso contro Maria De Filippi?

Questa proposta porterebbe la D’Urso a scontrarsi con Queen Mary, Maria De Filippi, e il suo C’è posta per te in onda ogni sabato su Canale 5.

L'entusiasmo per questa possibile nuova avventura televisiva è evidente sia per Barbara D’urso sia per i suoi fan, che negli anni l’hanno gratificata seguendola in ogni sua trasmissione.

Ciò che resta da capire è se effettivamente la Rai affiderà questo nuovo format alla D’Urso, e se il programma, riprendendo quello del passato grandioso di Raffaella Carrà, possa attrarre realmente il pubblico.

Siamo certi che Barbara D’Urso in questa nuova avventura e in questa nuova fase della sua carriera si impegnerà ancora di più per un suo riscatto personale e professionale, perché è evidente che non era pronta ad abbandonare il piccolo schermo. Certo il passaggio dalla tv privata alla tv pubblica non sarà facile, ma chissà che la conduttrice non possa concludere gli ultimi anni alla Rai garantendosi il successo che merita.