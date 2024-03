In Italia il format C’è posta per te, condotto da Maria De Filippi, ha ogni anno uno share altissimo.

Il modo in cui la De Filippi racconta le storie è sempre molto pacato e tranquillo, e riesce quasi sempre a far riappacificare genitori, figli e coppie, tra la commozione del pubblico in studio e dei telespettatori.

Mai è accaduto che gli animi tra i partecipanti alla trasmissione si inasprissero al punto da degenerare in episodi spiacevoli.

La stessa cosa non si può dire per la versione egiziana di C’è posta per te. Un video pubblicato su TikTok è diventato virale a causa di una rissa scoppiata in studio tra i protagonisti della storia che vi andremo a raccontare.

Ecco cosa è accaduto in studio durante la registrazione del programma

Due fratelli non si frequentano da anni per una vicenda di carattere personale. Uno dei due, però, esprime il desiderio di riconciliarsi e lo fa attraverso la trasmissione C’è posta per te. Il fratello pertanto viene convocato in studio. Lui accetta anche se non immagina minimamente chi possa esserci dall’altro lato della busta. Ma una volta in studio, quando si rende chi lo ha mandato a chiamare, oltrepassa la busta e si fionda sul fratello, tentando di aggredirlo prima a parole e poi fisicamente.

Il conduttore chiama immediatamente la sicurezza, che interviene per evitare il peggio. L’uomo viene fermato e invitato a sedersi e a parlare con il conduttore.

Alla fine la verità viene fuori: i due fratelli avevano litigato per una stessa donna. Litigi, parole grosse, dissapori che avrebbero portato all’interruzione del loro rapporto. E neppure il programma C’è posta per te è riuscito a farli riappacificare, dal momento che il fratello invitato non ha deciso di aprire la busta.

Il filmato della trasmissione è subito diventato virale in rete, tanto da valicare i confini egiziani. In molti hanno commentato la scena, che sta facendo il giro del web.

Da Maria De Filippi, una scena del genere non la vedremo mai. Sia per la serietà della trasmissione che per la bravura della conduttrice, molto equilibrata e grande mediatrice.