Milly Carlucci è una dei volti più amati della Rai. E’ da anni conduttrice di Ballando con le Stelle, insieme a Paolo Belli, musicista con una forte propensione all’intrattenimento.

Il dancing show ha inizio nel 2005 e, come racconta Paolo Belli, la sua partecipazione era prevista solo per 4 puntate, invece Ballando con le Stelle è arrivato alla diciottesima edizione.

Paolo stima molto la sua partner televisiva, tanto che in una recente intervista apparsa sulla rivista Novella 2000, appoggia la candidatura di Milly quale conduttrice del Festival di Sanremo 2024.

In effetti la Carlucci già rientra tra i nomi femminili candidati alla conduzione di Sanremo, così come pure Antonella Clerici.

La proposta di Paolo Belli per sé e la Carlucci

Paolo Belli è convinto delle capacità di Milly Carlucci. Donna con una grande professionalità e serietà, è molto ammirata anche per la sua capacità decisionali. Dietro le quinte di Ballando con le Stelle ascolta i pareri di tutti ma poi tira dritta per la sua strada. Insomma secondo il musicista, Milly Carlucci sarebbe la conduttrice ideale per il prossimo Festival di Sanremo 2025.

Lo stesso Belli, ironizzando, si propone come direttore artistico della kermesse canora. Per entrambi rappresenterebbe una novità assoluta: passare da Ballando con le Stelle al Festival di Sanremo.

Il pubblico sarebbe sicuramente dalla loro parte. Lo testimoniano le decine e decine di migliaia di followers sui loro profili social, dai più giovani ai meno giovani.

Vedremo ciò che i vertici Rai decideranno per il prossimo Festival. I nomi in ballo per la sua conduzione sono tanti e tutti autorevoli.

La proposta di Paolo Belli ne aggiunge un altro al lungo elenco, con la certezza che la sua ha il sigillo dell’alta qualità e della garanzia del “prodotto”.