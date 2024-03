Durante la puntata del Grande Fratello di giovedì 7 marzo, Alfonso Signorini ha parlato con Anita Olivieri per cercare di capire quali sono i suoi sentimenti nei confronti del sul ex fidanzato Edoardo Sanson. La gieffina, che lo considera ancora come il padre dei suoi figli, ha però preso una direzione differente.

Da quando nella Casa è entrato Alessio Falsone, per Anita è cambiato tutto. Il conduttore chiede alla 26enne romana se considera ancora Edoardo il padre dei suoi futuri figli. “Io lo confermo, credo prescinda dal rapporto, sono in difficoltà, entrare qui era anche capire com'era la situazione con Edoardo – dice Anita -. Ma io sto qui da sei mesi. Non posso deciderla questa cosa di Alessio ma non riesco a controllarle. Edoardo i suoi limiti li conosce e le mancanze che ho avuto le sa bene”.

Signorini comunica ad Anita di aver contattato la scorsa settimana il suo ex: “Edoardo sta soffrendo non è abituato a questa esposizione mediatica e ci ha chiesto di non essere coinvolto e non ne vuole più saper. Un'ora fa abbiamo dato ad Edoardo il numero di telefono diretto, se vorrà potrà chiamarti”. Ma l’ex di Anita non chiama.

“Non credo faccia piacere a nessuno vedere la persona con cui vuoi stare lasciarsi andare con un'altra e lo capisco - dice la gieffina-. Ho provato in tutti i modi a pensare al nostro rapporto, ma ho 26 anni, e questo è capitato”. Alessio raggiunge Anita in mistery: “Fai quello che ti senti io sono qui. Voglio solo fare le cose nel modo giusto senza fare niente. Per me è una situazione molto scomoda però quando usciremo sarà più facile”.