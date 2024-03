Lunedì 11 marzo andrà in onda la nuova serie turca su Canale 5. Endless Love (titolo originale Kara Sevda).

Con il finale della quarta stagione Terra Amara, la soap turca si prepara a dire “addio” ai tantissimi fans. Dopo il grande successo di ascolti registrato dalla serie, non era facile trovare un degno sostituto che potesse garantire gli stessi ascolti. Ecco perché Canale 5 punta ancora una volta sui prodotti turchi.

In Turchia Kara Sevda è stata trasmessa tra il 2015 e il 2017, ottenendo ottimi consensi tra il pubblico e divenendo la dizi turca trasmessa in 110 Paesi. Doppiata in oltre 50 lingue, è oggi la serie tv turca più vista nel mondo superando il fenomeno DayDreamer, con Can Yaman e Demet Ozdemir.

In molti l’hanno già vista in lingua originale e tra i commenti in rete si legge che tratta argomenti forti, alternati da momenti leggeri.

La trama della nuova serie tv turca

Al centro della trama troviamo il giovane Kemal interpretato da Burak Özçivit, proveniente da una famiglia di umili origini, che un giorno incontra Nihan, l’attrice Neslihan Atagül, una ragazza nobile. Da questo incontro casuale inizia un’amicizia che ben presto si trasforma in amore.

Il loro sentimento viene ostacolato dalla mamma di Nihan. La donna infatti data la situazione economica delicata della famiglia, preferisce per la figlia un matrimonio combinato con il ricco Emir, interpretato da Kaan Urgancıoğlu, capace di risollevare i problemi economici.

La ragazza accetta il matrimonio combinato, e la serie mostra la loro vita cinque anni dopo, evidenziando i cambiamenti della loro vita. I due si rincontrano ma in maniera decisamente diversa.

La soap è composta 74 episodi della durata di 130/140 minuti ciascuno, che saranno ovviamente ridimensionati per assicurare la messa in onda nel pomeriggio di Canale 5 per almeno un anno.

Questa soap turca potrebbe davvero diventare il nuovo tormentone sostituendo per sempre il fenomeno Can Yaman.