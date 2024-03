Giulia Stabile è la ballerina per eccellenza degli ultimi anni di Maria De Filippi.

Dopo aver vinto nel 2020 l'edizione del talent Amici in cui era concorrente, ha preso parte come co-conduttrice, al posto di Belén Rodriquez, insieme a Martín Castrogiovanni e Alessio Sakara, a Tu sì que vales su Canale 5.

Per molto tempo è stata oggetto di gossip per la sua lunga e travagliata relazione con il cantante Sangiovanni, conosciuto nel talent di Maria De Filippi.

Una storia giunta al termine, e ora più che mai la ballerina si focalizza sulla famiglia, il lavoro e gli amici.

In realtà sembra che Giulia stia vivendo un nuovo amore.

Nelle scorse settimane si è parlato di un flirt con Sebastian, professionista di Amici 23 che balla spesso al suo fianco.

Nonostante lei abbia sempre dichiarato di avere una passione per il ballerino, i due si dichiarano solo amici e colleghi.

Il cuore di Giulia Stabile è già impegnato?

Sembrerebbe, però, che il cuore di Giulia sia già impegnato. A dare la soffiata, o quanto meno ad insinuare il dubbio, è stata la stessa la ballerina che sui social mostra la bellissima dedica che ha ricevuto da un cantante italiano, il rapper che ha partecipato a Sanremo 2024. Stiamo parlando di Alfa.

Il cantante a sorpresa le ha mandato una copia del suo album con una dedica speciale: "Ti voglio tanto bene". A sua volta Giulia ha risposto, pubblicando la foto, menzionandolo e dicendogli che anche lei ricambia il sentimento.

Un'amicizia di cui non conoscevamo l'esistenza, e i più attenti e i fan di Giulia Stabile affermano che questa non è un’amicizia ma qualcosa di più. Non si contano i commenti a favore di questa ipotetica nuova coppia, entrambi amati dal pubblico italiano.

Alfa ha preso parte alla 74esima edizione del Festival di Sanremo con il brano Vai, anche se è stata la cover di Sogna Ragazzo Sogna, con Roberto Vecchioni, a lasciare un segno indelebile nella edizione canora. Intanto si aspettano conferme di questa nuova presunta love story.