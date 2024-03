E’ reduce da un Sanremo fortunato. Si è classificata al terzo posto con il brano Semplicemente. Look sexy e aggressivo, Annalisa quest’anno ha scatenato la fantasia di molti uomini.

Con i suoi outfit neri fatti di trasparenze, short e reggicalze, la cantante è in cima alla lista dei brani più ascoltati di Sanremo 24.

A breve inizierà il suo tour italiano, e a quanto pare è già tutto sold out, come il concerto del 21 aprile al Palazzetto dello Sport di Roma, dove in molti sono rimasti senza il biglietto di ingresso.

Intanto arriva su Instagram della giovane cantante, ex di Amici di Maria De Filippi, una insolita richiesta da parte di un personaggio del mondo del calcio. Si tratta di Enrico Lotito, 27 anni, figlio del presidente della Lazio, Claudio Lotito.

Il messaggio di Enrico Lotito su Instagram

Evidentemente anche il giovane direttore generale del settore giovanile della Lazio è un fan sfegatato di Annalisa e si è rivolto a lei direttamente.

Il giovane ha scritto: “Sono Enrico Lotito, il figlio del presidente della Lazio. Senti, io vorrei venire al tuo concerto di domenica 21 aprile al Palazzetto dello Sport a Roma ma non trovo i biglietti perché è tutto sold out... Come posso fare?”.

Il commento ha attirato l'attenzione degli utenti social, scatenando una serie di reazioni.

In molti hanno pensato che il giovane Lotito ci stesse provando con la bella Annalisa, sperando in una sua reazione o quantomeno una risposta, visto il cognome che porta. Ma niente da fare. Annalisa non ha dato feedback a questo messaggio.

La bella cantante è felicemente sposata con Francesco Muglia, vicepresidente del marketing di Costa Crociere. Una relazione che va avanti da anni.

Purtroppo Lotito Junior dovrà restare a casa il 21 aprile…