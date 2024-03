Un’amicizia nata per caso, quella tra Michelle Hunziker e Serena Autieri, non nel mondo televisivo ma dietro le quinte. Le due sono state immortalate diverse volte mentre erano in viaggio con i loro figli.

Lavorativamente parlando non si sono mai incontrate, visto che la Hunziker è un famoso volto Mediaset, la Autieri, invece, della tv pubblica, la Rai.

Eppure la complicità tra di loro è sempre stata palpabile: le due hanno dimostrato di essere perfette insieme e molto in sintonia.

Ad un certo punto però hanno smesso di interagire sui social e di mostrarsi in pubblico insieme. Già una volta questa amicizia fu messa in discussione. Le due smentirono immediatamente, dichiarando di essere in buonissimi rapporti e che non c’era stato alcun tipo di attrito tra loro.

Ora si ritorna nuovamente a parlare di loro due a distanza di tempo. In molti dicono che ormai questa bella amicizia sia giunta al capolinea. Il primo indizio di tale congettura è l’assenza sui social di foto insieme e di commenti.

L'altro indizio che confermerebbe il gelo tra Michelle e Serena

C'è un altro indizio che porta a pensare che forse c'è del gelo tra le due. La Autieri sponsorizza sul suo profilo social un brand cosmetico.

Ovviamente nulla di strano, ma i malpensanti e i più attenti affermano che sembrano quasi gli stessi prodotti che ogni giorno Michelle Hunziker posta sui suoi profili social.

Gli accordi professionali non rispettano i rapporti di amicizia, il lavoro è lavoro. Ma resta il fatto che gli esperti di gossip e i seguaci dei profili social delle due hanno evidenziato questo distacco.

In molti si aspettano una smentita, come è avvenuto già in passato. Una dichiarazione o una bella foto che mostra le due donne insieme. Ad oggi però tutto tace sia sul profilo di Michelle Hunziker sia su quello di Serena Autieri.