E’ venuto a mancare uno dei volti più conosciuti della tv italiana e del teatro.

A dare il triste annuncio la moglie Lucia Mandarini: “Il mio amore mi ha lasciato, era un uomo dolce gentile e un grande attore, mi ha lasciato nella più grande disperazione ti amerò per sempre”.

Parliamo di Gigio Morra, 78 anni, attore di origi napoletane che ha partecipato a tantissime serie di successo trasmesse dalla tv pubblica. Quello memorabile che tutti ricordano è sicuramente il personaggio di Peppino Canfora in Un Posto al Sole su Rai Tre. Di certo non è stata l’unica fiction di successo a cui ha preso parte.

Ricordiamo il personaggio del bidello nel film di Paolo Villaggio e diretto da Lina Wertmuller, Io speriamo che me la cavo.

Ha poi collaborato con Matteo Garrone, nella pellicola Gomorra, e con Marco Risi, per il film Fortàpasc.

Gigio Morra è stato un volto conosciutissimo del grande teatro. In una delle sue ultime interviste a Repubblica, l’attore raccontò: “Da grande ho iniziato a interpretare poesie, via via frequentando Eduardo per comparse e piccoli ruoli e imparai a memoria, interamente, ‘Filumena Marturano’. Tutti i personaggi. Imitavo lui, Pupella”.

Molti telespettatori ed esperti delle serie italiane lo ricorderanno nelle sue comparse a puntate in Doc nelle tue mani, Imma Tataranni e Il Commissario Montalbano.

I messaggi di cordoglio per la morte di Gigio

Non si contano i messaggi di cordoglio, non solo dei suoi fan e di appassionati di teatro e fiction, ma anche di innumerevoli colleghi.

Il maestro Nicola Piovani ha scritto su X: “Addio a Gigio Morra! Chi lo ha visto in teatro sa che grande artista era. Fai un sereno viaggio, carissimo Gigio!”.

“Ciao topolino, amico mio carissimo, quanti ricordi. Caro Gigio vola con la tua ironia e eterna leggerezza, segno di grande forza di vivere. Sei nel mio cuore e ci ritroveremo: apparecchia la tavola e aspettaci”. E’ stato il messaggio di cordoglio dell’attrice e conduttrice Maurisa Laurito. Messaggi di affetto da parte dei collegi di Un Posto al Sole che lo ricordano dedicandogli una puntata della serie di Rai 3.