Alessandro Orrei, il dramma nel passato dell’attore di Mare Fuori: nessuno lo sapeva

La storia di Mimmo, interpretato da Alessandro Orrei, ha catturato l’attenzione di molti telespettatori. Il suo personaggio, venduto e ripudiato dalla famiglia, ha cercato la redenzione all’interno IPM, ma con grande difficoltà. Nella quarta stagione infatti, Mimmo viene coinvolto involontariamente nello stupro di Consuelo, la moglie del comandante. Dopo mille bugie, Mimmo trova la forza di denunciare i mandanti. La mamma di Carmine di Salvo.

Mimmo è interpretato dall’attore beneventano Alessandro Orrei. Il giovane ha spiegato in un’intervista a DiPiùTv che non è solo il suo personaggio ad aver avuto un passato pesante, ma anche la sua vita reale non è stata semplice. Orrei ha dovuto vivere altrettanti momenti brutti, dai quali si è sollevato grazie alla recitazione. Ha raccontato che a legarlo al suo personaggio Mimmo sono la fragilità, l’empatia, ma specialmente “l’istinto di sopravvivenza”.

Alessandro Orrei da bambino vittima di bullismo

Quando era un bambino, infatti, è stato vittima di bullismo da parte dei suoi compagni di classe.

Ecco di seguito le sue parole: «I miei compagni mi prendevano tutti i giorni in giro perché ero il più minuto, il più piccolo. Ridevano di me, mi escludevano, mi spintonavano. Io tornavo a casa e mi chiudevo in camera, senza dire nulla ai miei. La mia unica valvola di sfogo erano i film. E dicevo tra me e me: “Un giorno diventerò anche io un attore”».

La sua carriera è stata preceduta da una lunga e complicata gavetta prima di arrivare nel cast di Mare fuori. Orrei, infatti, ha spiegato che si è trasferito a Roma per studiare recitazione ed ha partecipato a vari casting, imparando e incamerando la peculiarità di ogni singolo attore che ha conosciuto e incontrato in questi anni.