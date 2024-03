Potrebbe esserci anche Belen Rodriguez nel cast della nuova edizione di Ballando con le Stelle. A fare il nome della showgirl argentina è stato Giuseppe Candela su Dagospia.

“Le porte di Viale Mazzini potrebbero aprirsi per Belen Rodriguez. Sarà davvero una concorrente di Ballando Con Le Stelle? La trattativa è in corso, ma per chiuderla serve un mega cachet. Milly Carlucci l’aveva cercata già la scorsa edizione”.

Alberto Dandolo su Oggi, invece, ha fatto quello di BigMama: “Milly Carlucci ha avuto un colpo di fulmine professionale per BigMama e, dopo averla vista a Sanremo 2024, starebbe facendo fuoco e fiamme per portarla nel cast della prossima edizione di Ballando Con Le Stelle. La rapper scenderà in pista?”.

Stando ad alcune indiscrezioni, Belen Rodriguez si starebbe preparando per partecipare a Ballando con le Stelle. Ad avvalorare questa tesi sono state le storie postate su Instagram proprio dalla showgirl argentina, che negli ultimi tempi si sta dimostrando sempre più attiva sui social. La showgirl, che da sempre ama la danza, ha postato alcuni video in cui mostra il suo allenamento. Si tratta di una preparazione per il dancing show di Milly Carlucci?