Anita Olivieri si è lasciata andare ad una nuova rivelazione nella Casa del Grande Fratello. Parlando con Alessio Falsone ha infatti rivelato che in passato suo fratello Leandro ha lavorato a casa di Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli per fare ripetizioni ad una delle figlie della coppia. “Bonolis? Mi piace! Mio fratello faceva ripetizioni alla figlia, lo ha scoperto andandoci! Una volta gli ha aperto lui!”.

Paolo Bonolis ha due figlie che abitano tutt’ora con lui, Silvia e Adele, e non è dato sapere a chi delle due il fratello della gieffina facesse ripetizioni.

Il rapporto di Anita con suo fratello

Il fratello di Anita, Leandro, ad oggi non è mai apparso in video. Descrive su Instagram il suo come un lavoro che gli dà spesso motivo per restare lontano da casa. In un vecchio post del 2019, la gieffina spese davvero delle belle parole nei confronti di suo fratello: “Non vedevo mio fratello da 5 mesi. E ammetto che il fatto che non ci sarebbe stato alla mia laurea è stato difficile da accettare. Lui per me un punto di riferimento. Con lui ho sempre fatto la dura, ma l’amore per un fratello, soprattutto se si chiama Leandro, è inspiegabile a parole”.