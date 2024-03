Affari Tuoi è senza dubbio uno dei programmi più seguiti e amati dai telespettatori. Chi segue con attenzione la trasmissione condotta da Amedaus sa bene che uno delle figure principali è quella del “Dottore”, che in ogni puntata parla al telefono con il conduttore per fare offerte o proporre di cambiare pacchi ai concorrenti. Non tutti sanno, però, chi è l’uomo che si cela dietro la cornetta.

In occasione del compleanno del “Dottore”, Amadeus ha svelato il suo profilo social. Si tratta di Pasquale Romano. Classe 1966 è nato ad Ottaviano, comune della provincia di Napoli. Era il cognato di Alberto Castagna: il celebre e compianto conduttore era infatti sposato con la sorella del "Dottore" di Affari Tuoi, Maria Concetta. Sappiamo inoltre che Pasquale ha una moglie, Greta Lomaglio, alla quale è legato dal 2013. Dal loro amore sono nati anche due figli.

Dopo la laurea in Filosofia, inizia a collaborare alla rubrica del Tg2 Gulliver. Nel 1993 si trasferisce nell’azienda che poi sarebbe diventata Mediaset e ottiene il ruolo di autore in diversi celebri programmi, tra cui Sarà vero?, Complotto di famiglia, Casa Castagna e Stranamore. Dal 2001 è ideatore e autore de I raccomandati e di Affari Tuoi.

Pasquale Romano, le sue parole al settimanale Oggi

“Il mio scopo è uno solo: portare il concorrente a un finale significativo. Ci si arriva immaginando la persona che hai davanti, le sue scelte. Cerco di valutare psicologicamente l’avversario. Se una persona ha nel pacco un premio alto, ma penso possa vacillare, provo a fargli un’offerta bassa o propongo un cambio. Ma non è sempre facile. Certe volte arrivano concorrenti che non cedono il pacco a nessuna cifra, perché il numero cui è abbinato è il loro numero fortunato. Il mio compito è metterli in difficoltà”.