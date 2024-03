Nel bel mezzo dello “scandalo” per la foto ritoccata, il Principe William si è recato presso un centro per l’infanzia di Londra patrocinato dalla Casa Reale. Il figlio di Carlo e Diana ha anche parlato di Kate Middleton: “Mia moglie è quella artistica e non io. Non solo Kate, anche i miei figli sono più artisti di me”.

Alcune ore dopo, il Principe ha presenziato ai Legacy Award, ed ha parlato di sua madre e di sua moglie: “So che mia madre sarebbe stata onorata di vedere un ente di beneficenza a suo nome svolgere un lavoro così stimolante per elevare i giovani da tutti gli angoli del globo. Mia madre mi ha insegnato che tutti coloro che hanno bisogno meritano un sostegno nella vita. Mi ha insegnato che ognuno ha il potenziale per restituire qualcosa; che tutti coloro che hanno bisogno meritano un sostegno nella vita. Quell’eredità è qualcosa su cui sia mia moglie Catherine che io abbiamo cercato di concentrarci attraverso il nostro lavoro, così come hanno fatto i 50.000 giovani che hanno ricevuto un Diana Award negli ultimi 25 anni. Sono così orgoglioso di vedere questa convinzione di mia madre manifestata negli straordinari giovani che stasera ricevono il Legacy Award”.

Preoccupazione per Kate: "Lo staff non riesce né a vederla né a sentirla"

Intanto, cresce la preoccupazione per Kate Middleton perché una fonte ha rivelato che il suo staff non riuscirebbe né a vederla né a contattarla. Un “insider” ha fatto delle confessioni inediti a US Weekly.

“Alcuni membri dello staff di Kate non sono stati in grado di vederla o parlarle in questi mesi, non ci sono riusciti. Intorno a lei è stata creato un alto muro di silenzio, alcuni collaboratori non sapevano nemmeno dell’intervento finché non è stato annunciato, quindi ha colto tutti di sorpresa. Questo ha alimentato la loro preoccupazione. Adesso solo poche persone della famiglia reale sanno cosa sta realmente accadendo e tengono la bocca chiusa. Kate ha ricevuto la visita di re Carlo e di sua moglie, ma per il resto è coperta da un velo di segretezza. Questo sta creando preoccupazione nello staff della Middleton, che non riesce a contattarla.

Come ha reagito Kate a tutti questi gossip e tesi del complotto? Comprende la curiosità, ma a parte la sua famiglia e gli amici più stretti, è irremovibile nel mantenere la sua privacy. Kate ha detto che sente di avere il diritto di guarire e recuperare in privato. È stata una decisione della principessa di tenere nascosti i dettagli del suo intervento. Né Kate né William pensano che le sue cartelle cliniche dovrebbero essere destinate al pubblico. Lei sta cercando di non prestare attenzione a tutte le voci e William sta facendo del suo meglio per proteggerla, ma è molto difficile.

William non sa più cosa fare, viste le continue domande su sua moglie, mentre continua a sostituire il padre malato e ad aiutare con i bambini a casa. La pubblicazione della famosa foto? Quella è stata una decisione collettiva. Il palazzo ha cercato di controllare il caos. Era un’operazione per mettere a tacere quelle ridicole voci. Kate si è presa la colpa del fotoritocco, ma non è stata lei a ritoccare”.