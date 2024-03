Nella puntata di Uomini e Donne trasmessa ieri pomeriggio, ha fatto ufficialmente il suo debutto come tronista Daniele Paudice.

Nella sua clip di presentazione, Daniele ha raccontato di avere 33 anni e di essere di Napoli, ma di aver trascorso gli ultimi sei anni della sua vita a New York lavorando nel mondo della moda. Il nuovo tronista ha parlato anche della sua infanzia trascorsa nei quartieri difficili del capoluogo partenopeo, circostanza che lo ha segnato portandolo anche sul punto di prendere decisioni sbagliate.

Per quanto riguarda la famiglia, Daniele ha spiegato di avere due genitori molti umili, ma che hanno sempre fatto il possibile per non fargli mancare niente. Dal punto di vista sentimentale, invece, Paudice ha svelato di essere single ormai da diverso tempo e di non avere mezze misure, per questo se una ragazza gli piace glielo fa subito capire.

Daniele, però, non è esattamente estraneo al mondo dello spettacolo. Il tronista di Uomini e Donne, infatti, è amico di Stefano De Martino (che è originario di Torre Annunziata, città del Vesuviano che dista 20 chilometri da Napoli), con il quale si segue anche sui social.