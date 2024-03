Archiviata la turbolenta storia d’amore con Daniele Dal Moro, Oriana Marzoli ha voltato definitivamente pagina. Durante una sua permanenza a Milano in compagnia di Antonella Fiordelisi, con la quale nell’ultimo periodo ha stretto un legame molto forte dopo i dissapori risalenti alla settima edizione del Grande Fratello Vip, la modella di origini venezuelane è stata paparazzata in compagnia di Cristiano Iovino, con il quale ha già avuto un flirt in passato.

La “reina” e il personal trainer sono stati avvistati in più di un’occasione a cena insieme e anche all’interno dello stesso hotel, ipotizzando molti a credere che tra i due fosse in atto un ritorno di fiamma. In realtà, però, le cose non starebbero così. Sul suo canale broadcast su Instagram, infatti, Oriana ha detto di essere single, aggiungendo di essere stanca di essere accostata a uomini con i quali non ha una relazione.

“Cosa non è chiaro che io sono single, che non sto con un ca**o di nessuno? Fra pochi giorni vado via, sono single! Non sto conoscendo nessuno, basta rompere le pa**e alla gente! Non vedo l’ora di andare via e non sapere niente di questa gentaglia cattiva con l’anima nera e marcia”.