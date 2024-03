Alessio Falsone rischia seriamente di essere squalificato dal Grande Fratello. Questa mattina, il concorrente ha letteralmente sbroccato ed è stato protagonista di una lite furiosa con Federico Massaro, durante la quale ha spezzato lo spazzolino da denti del coinquilino, accusandolo di aver tolto il suo dalla carica elettrica (la regia ha poi prontamente censurato).

Un episodio che non è passato inosservato: sono infatti tantissimi i filmati del momento che circolano sui social, con gli utenti che stanno chiedendo a gran voce la squalifica immediata del concorrente. In seguito, Alessio, palesemente agitato, ha iniziato ad inveire anche contro Massimiliano Varrese mentre quest’ultimo era intento ad allenarsi sul tapis roulant.

Già durante la puntata del 7 marzo, Falsone aveva minacciato in diretta Massaro. Durante un blocco pubblicitario, il modello lo provoca chiamandolo “fenomeno”, e lui reagisce così: “Il fenomeno vedrai come te lo faccio vedere fuori dalla casa il fenomeno, te lo giuro”. Dopo le numerose segnalazioni degli utenti sui social anche Signorini è intervenuto mostrando il filmato e commentando: “A noi piace che vi confrontiate anche animatamente ma mai le minacce perché non ci piace, lo so che non le fate in cattiva fede però così non va bene”.

Questa volta la produzione passerà dalle parole ai fatti squalificando Alessio? Non ci resta che attendere la puntata di questa sera per scoprirlo.